Медведев вышел во второй круг Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев успешно преодолел барьер первого круга Уимблдона. На старте соревнований он победил
Россиянин Даниил Медведев успешно преодолел барьер первого круга Уимблдона. На старте соревнований он победил
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой (116-й номер мирового рейтинга) и испанцем Карлосом