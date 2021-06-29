Серена Уильямс снялась с матча первого раунда Уимблдона из-за травмы
ТАСС, 29 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с игры первого круга Уимблдона против белорусской спортсменки Александры Саснович.
ТАСС, 29 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с игры первого круга Уимблдона против белорусской спортсменки Александры Саснович.
39-летняя американка
Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. По числу побед на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде она занимает второе место, уступая австралийке Маргарет Корт (24). В общей сложности Уильямс 73 раза становилась победительницей турниров под эгидой WTA.
Саснович занимает 100-е место в мировом рейтинге. Во втором круге она встретится с победительницей матча между японкой Нао Хибино (85) и американкой Бернардой Перой (74).