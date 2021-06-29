Серена Уильямс снялась с матча первого раунда Уимблдона из-за травмы

39-летняя американка из-за травмы прекратила борьбу в первом сете при счете 3:3. Спортсменка была посеяна на турнире под шестым номером.

Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. По числу побед на турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде она занимает второе место, уступая австралийке Маргарет Корт (24). В общей сложности Уильямс 73 раза становилась победительницей турниров под эгидой WTA.

Также на счету Уильямс три победы на Олимпийских играх в парном разряде (2000, 2008, 2012) и одна — в одиночном разряде (2012).