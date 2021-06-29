Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира

Сегодня в поединке 1/64 финала белоруска встречалась с семикратной чемпионкой Уимблдона американской теннисисткой Сереной Уильямс (8). Через полчаса после начала поединка при счете 3:3 американка получила травму и не смогла продолжить игру. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между японкой Нао Хибино (85) и американской теннисисткой Бернардой Перой (74).

Также в 1/32 финала уже вышла белоруска Арина Соболенко (4), которая на старте обыграла румынку Монику Никулеску (191). Во втором раунде четвертая ракетка планеты встретится с британкой Кэти Бултер (219).

Еще две белорусские теннисистки свои стартовые матчи проведут 30 июня. Виктория Азаренко (14) встретится с украинкой Катериной Козловой (157). Ольга Говорцова (136) сыграет с американкой Коко Вандевеге (203).