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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карацев уступил французу Шарди и завершил выступление на Уимблдоне

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Жереми Шарди из Франции в первом круге Уимблдона со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

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Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 28 минут.

Во втором круге Шарди встретится с Ильей Ивашко из Белоруссии, который в трех сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Жереми Шарди (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 20) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:3.

Илья Ивашко (Белоруссия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).

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