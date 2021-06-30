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30 июня, источник: Vesti.kz

Зарина Дияс проиграла на старте Уимблдона

Зарина Дияс потерпела поражение в первом круге женского одиночного разряда на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей казахстанской теннисистки была представительница Латвии Анастасия Севастова. Матч продолжался час и десять минут и завершился поражением Дияс в двух сетах со счетом 4:6, 1:6.

Напомним, что ранее во второй круг вышла казахстанка Юлия Путинцева, которая обыграла Цветану Пиронкову из Болгарии.

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