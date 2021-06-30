Зарина Дияс проиграла на старте Уимблдона
Зарина Дияс потерпела поражение в первом круге женского одиночного разряда на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зарина Дияс потерпела поражение в первом круге женского одиночного разряда на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперницей казахстанской теннисистки была представительница Латвии Анастасия Севастова. Матч продолжался час и десять минут и завершился поражением Дияс в двух сетах со счетом 4:6, 1:6.
Напомним, что ранее во второй круг вышла казахстанка Юлия Путинцева, которая обыграла Цветану Пиронкову из Болгарии.