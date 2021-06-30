Казахстанское дерби на «Уимблдоне». Бублик победил Кукушкина в первом круге

В рамках первого круга теннисисты сборной Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли друг на друга. Этот матч стал для них третьим друг против друга, до этого счет личных встреч был 1:1.

Бублик, первая ракетка Казахстана, располагается в рейтинге АТР значительно выше своего товарище по национальной команде. Он занимает 38-е место, тогда как тот — 105-е.

Встреча продолжалась час и 21 минуту. Бублик в итоге переиграл Кукушкина в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 6:1. Его следующим соперником станет 21-я ракетка мира Григор Димитров из Болгарии.