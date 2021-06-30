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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанское дерби на «Уимблдоне». Бублик победил Кукушкина в первом круге

В мужском одиночном разряде на «Уимблдоне» состоялось казахстанское дерби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках первого круга теннисисты сборной Александр Бублик и Михаил Кукушкин вышли друг на друга. Этот матч стал для них третьим друг против друга, до этого счет личных встреч был 1:1.

Бублик, первая ракетка Казахстана, располагается в рейтинге АТР значительно выше своего товарище по национальной команде. Он занимает 38-е место, тогда как тот — 105-е.

Встреча продолжалась час и 21 минуту. Бублик в итоге переиграл Кукушкина в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 6:1. Его следующим соперником станет 21-я ракетка мира Григор Димитров из Болгарии.

Напомним, что Бублик и Кукушкин будут представлять Казахстан на Олимпиаде в Токио.

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