Елена Рыбакина вышла в третий круг «Уимблдона»
Елена Рыбакина вышла в третий круг женского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Елена Рыбакина вышла в третий круг женского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках второго круга первая ракетка Казахстана встречалась с американкой Клэр Лю и была сильнее в двух сетах с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что Рыбакина занимает 20-е место в рейтинге WTA, а ее оппонентка — 120-е.
Встреча продолжалась час и 22 минуты. Рыбакина выполнила семь эйсов и совершила четыре двойных ошибки, реализовав все три
Следующей соперницей казахстанки станет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Шелби Роджерс (США).