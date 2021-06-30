Елена Рыбакина вышла в третий круг «Уимблдона»

В рамках второго круга первая ракетка Казахстана встречалась с американкой Клэр Лю и была сильнее в двух сетах с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что Рыбакина занимает 20-е место в рейтинге WTA, а ее оппонентка — 120-е.