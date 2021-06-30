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30 июня, источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вышла в третий круг «Уимблдона»

Елена Рыбакина вышла в третий круг женского одиночного разряда «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: wtatennis.com

В рамках второго круга первая ракетка Казахстана встречалась с американкой Клэр Лю и была сильнее в двух сетах с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что Рыбакина занимает 20-е место в рейтинге WTA, а ее оппонентка — 120-е.

Встреча продолжалась час и 22 минуты. Рыбакина выполнила семь эйсов и совершила четыре двойных ошибки, реализовав все три брейк-пойнта.

Следующей соперницей казахстанки станет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Шелби Роджерс (США).

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