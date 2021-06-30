Дьяченко проиграла 338-й ракетке мира Радукану в первом раунде Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 18-летней британки, получившей специальное приглашение для участия в турнире. 30-летняя Дьяченко пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В следующем круге Радукану сыграет с 42-й ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% — на главных аренах, 75% — на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.