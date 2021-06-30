Дьяченко проиграла 338-й ракетке мира Радукану в первом раунде Уимблдона
ТАСС, 30 июня. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла британке Эмме Радукану в матче первого круга Уимблдона.
ТАСС, 30 июня. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла британке Эмме Радукану в матче первого круга Уимблдона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 18-летней британки, получившей специальное приглашение для участия в турнире. 30-летняя Дьяченко пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В следующем круге Радукану сыграет с 42-й ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой.
Дьяченко занимает 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой лучший результат на турнирах Большого шлема россиянка показала на Уимблдоне-2017, дойдя до третьего круга. 18-летняя Радукану занимает 338-ю строчку мирового рейтинга, она впервые принимает участие в турнире Большого шлема.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн.