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21:28 (мск), источник: ТАСС

Дьяченко проиграла 338-й ракетке мира Радукану в первом раунде Уимблдона

ТАСС, 30 июня. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла британке Эмме Радукану в матче первого круга Уимблдона.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 18-летней британки, получившей специальное приглашение для участия в турнире. 30-летняя Дьяченко пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В следующем круге Радукану сыграет с 42-й ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой.

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Дьяченко занимает 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой лучший результат на турнирах Большого шлема россиянка показала на Уимблдоне-2017, дойдя до третьего круга. 18-летняя Радукану занимает 338-ю строчку мирового рейтинга, она впервые принимает участие в турнире Большого шлема.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% — на главных аренах, 75% — на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.

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