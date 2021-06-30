Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдонском теннисном турнире серии «Большого шлема», сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдонском теннисном турнире серии «Большого шлема», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виктория Азаренко в поединке первого круга Уимблдонского турнира победила украинку Екатерину Козлову со счетом 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски станет
Вышла в следующий круг и Арина Соболенко, не без проблем преодолев сопротивление британки Кэти Боултер, — 4:6, 6:3, 6:3.
К сожалению, завершила борьбу на турнире «Большого шлема» в Лондоне Ольга Говорцова. Для победы над белоруской американке Коко Вандевеге хватило двух сетов — 4:6, 2:6.