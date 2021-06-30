Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне

Виктория Азаренко в поединке первого круга Уимблдонского турнира победила украинку Екатерину Козлову со счетом 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски станет Сорана-Михаэла Кырстя, находящаяся на 45-й позиции рейтинга WTA. Поединок пройдет 1 июля.

Вышла в следующий круг и Арина Соболенко, не без проблем преодолев сопротивление британки Кэти Боултер, — 4:6, 6:3, 6:3.