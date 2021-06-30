Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Все события
Фоторепортажи
20Витория от жары задрал шорты. Как прошла тренировка «Спартака» под руководством нового тренера
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдонском теннисном турнире серии «Большого шлема», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Виктория Азаренко в поединке первого круга Уимблдонского турнира победила украинку Екатерину Козлову со счетом 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски станет Сорана-Михаэла Кырстя, находящаяся на 45-й позиции рейтинга WTA. Поединок пройдет 1 июля.

Вышла в следующий круг и Арина Соболенко, не без проблем преодолев сопротивление британки Кэти Боултер, — 4:6, 6:3, 6:3.

К сожалению, завершила борьбу на турнире «Большого шлема» в Лондоне Ольга Говорцова. Для победы над белоруской американке Коко Вандевеге хватило двух сетов — 4:6, 2:6.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Коровы играют в догонялки с собакой (видео)
7 топ-игроков, провалившихся на чемпионате Европы по футболу
Массимо Каррера высказался о желании возглавить сборную России
Российский теннисист установил личный рекорд на Уимблдоне
Сборная России провалила ключевой матч в отборе на Олимпиаду
Российский болельщик рассказал о драке с украинскими фанатами
Московский «Локомотив» объявил об уходе чемпиона Европы
Стал известен новый главный тренер «Тоттенхэма»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь