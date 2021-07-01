Американка Кенин отказалась от участия в Олимпиаде

— Я не сыграю на Олимпиаде. Это было трудное решение, но я обсудила это со своими агентами. Я не могу взять с собой никого из своей команды, и это определенно не то, что я хотела. Я люблю Олимпийские игры. Это было непросто, — сказала Кенин.