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13:03 (мск), источник: Матч ТВ

Американка Кенин отказалась от участия в Олимпиаде

Шестая ракетка мира американка София Кенин решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио.

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Источник: AP 2021

 — Я не сыграю на Олимпиаде. Это было трудное решение, но я обсудила это со своими агентами. Я не могу взять с собой никого из своей команды, и это определенно не то, что я хотела. Я люблю Олимпийские игры. Это было непросто, — сказала Кенин.

Ранее от участия в Олимпиаде отказались третья ракетка мира румынка Симона Халеп и восьмой номер мирового рейтинга американка Серена Уильямс.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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