Американка Кенин отказалась от участия в Олимпиаде
Шестая ракетка мира американка София Кенин решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио.
Шестая ракетка мира американка София Кенин решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио.
— Я не сыграю на Олимпиаде. Это было трудное решение, но я обсудила это со своими агентами. Я не могу взять с собой никого из своей команды, и это определенно не то, что я хотела. Я люблю Олимпийские игры. Это было непросто, — сказала Кенин.
Ранее от участия в Олимпиаде отказались третья ракетка мира румынка Симона Халеп и восьмой номер мирового рейтинга американка Серена Уильямс.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.