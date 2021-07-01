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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову

Для победы Павлюченковой потребовалось два сета.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Павлюченкова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и успешно использовала 2 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Павлюченкова сразится с победительницей встречи между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

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