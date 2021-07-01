Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв Кристину Плишкову
Для победы Павлюченковой потребовалось два сета.
Для победы Павлюченковой потребовалось два сета.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Павлюченкова выполнила три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 14
За выход в четвёртый круг турнира Павлюченкова сразится с победительницей встречи между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша