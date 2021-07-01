Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба
Медведев, посеянный под вторым номером, в матче второго раунда победил испанца Карлоса Алькараса (wild card) со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Следующим соперником россиянина на Уимблдоне будет победитель матча Марин Чилич (Хорватия, 32-й сеяный) — Бенжамен Бонзи (Франция).
Результаты других матчей второго круга: