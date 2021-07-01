Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.