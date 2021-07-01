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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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Источник: AP 2021

Медведев, посеянный под вторым номером, в матче второго раунда победил испанца Карлоса Алькараса (wild card) со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Следующим соперником россиянина на Уимблдоне будет победитель матча Марин Чилич (Хорватия, 32-й сеяный) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Результаты других матчей второго круга:

  • Педро Мартинес (Испания) — Гаэль Монфис (Франция, 13-й сеяный) — 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5),
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — Алекс Болт (Австралия) — 6:3, 6:1, 6:2.
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