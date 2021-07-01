Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Бублик обыграл 21-ю ракетку мира и вышел в третий круг «Уимблдона»

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, пробился в третий круг на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Во втором круге одиночного разряда он обыграл 21-ю ракетку мира — болгарина Григора Димитрова в трех сетах — 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Встреча длилась 2 часа и 28 минут. В ее ходе Бублик сделал 34 эйса и допустил 10 двойных ошибок. Димитров подал только четыре подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок.

Следующий матч казахстанец проведет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша) — Маркос Хирон (США).

Напомним, что на старте турнира Бублик победил своего соотечественника Михаила Кукушкина.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Дать второй шанс Слуцкому? Интересный вариант для сборной России
Драма для него и потеря для России: Мусэрский не выступит на ОИ
Сборная России не смогла отобраться на вторую подряд Олимпиаду
Фетисов отреагировал на слова Путина о российском хоккее
Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Зарема обвинила Газизова в присвоении зарплаты игрока «Спартака»
«Мозги нужны другие»: Роднина упрекнула Медведеву в саморекламе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь