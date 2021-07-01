Александр Бублик обыграл 21-ю ракетку мира и вышел в третий круг «Уимблдона»

Во втором круге одиночного разряда он обыграл 21-ю ракетку мира — болгарина Григора Димитрова в трех сетах — 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Встреча длилась 2 часа и 28 минут. В ее ходе Бублик сделал 34 эйса и допустил 10 двойных ошибок. Димитров подал только четыре подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок.