Александр Бублик обыграл 21-ю ракетку мира и вышел в третий круг «Уимблдона»
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, пробился в третий круг на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, пробился в третий круг на «Уимблдоне», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге одиночного разряда он обыграл 21-ю ракетку мира — болгарина Григора Димитрова в трех сетах — 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Встреча длилась 2 часа и 28 минут. В ее ходе Бублик сделал 34 эйса и допустил 10 двойных ошибок. Димитров подал только четыре подачи навылет и совершил шесть двойных ошибок.
Следующий матч казахстанец проведет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша) — Маркос Хирон (США).
Напомним, что на старте турнира Бублик победил своего соотечественника Михаила Кукушкина.