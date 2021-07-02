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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

WTA отменила все турниры в Японии и Китае из-за коронавируса

Пресс-служба WTA анонсировала изменения в календаре тура в 2021 году.

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Источник: AFP 2021

Из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторами было принято решение отменить все турниры WTA в Китае и Японии. Исключением стал лишь итоговый чемпионат в Шэньчжэне (Китай). Отмечается, что на данный момент нет решения об отмене соревнований, которые проходят в октябре-ноябре, однако по поводу их проведения ещё ведётся дискуссия.

Турниры в Японии и Китае должны были пройти в сентябре после завершения US Open, в том числе два турнира серии WTA Premier в китайских Ухане и Пекине.

В календарь добавили турнир категории WTA-250, который начнётся 23 августа в Чикаго (США).

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