WTA отменила все турниры в Японии и Китае из-за коронавируса

Из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторами было принято решение отменить все турниры WTA в Китае и Японии. Исключением стал лишь итоговый чемпионат в Шэньчжэне (Китай). Отмечается, что на данный момент нет решения об отмене соревнований, которые проходят в октябре-ноябре, однако по поводу их проведения ещё ведётся дискуссия.