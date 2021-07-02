Хачанов обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг «Уимблдона»
Российский теннисист Карен Хачанов первым из участников «Уимблдона» оформил путевку в четвертый раунд турнира.
Российский теннисист Карен Хачанов первым из участников «Уимблдона» оформил путевку в четвертый раунд турнира.
В матче третьего круга россиянин в трех сетах уверенно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В каждой из партий Хачанов сделал по одному брейку, в свою очередь не уступив ни одного гейма на своей подаче.
В матче, который продолжался 1 час 47 минут, Хачанов выполнил 13 подач навылет. Следующим соперником россиянина будет победитель пары Даниэль Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).