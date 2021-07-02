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15:52 (мск), источник: Матч ТВ

Хачанов обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг «Уимблдона»

Российский теннисист Карен Хачанов первым из участников «Уимблдона» оформил путевку в четвертый раунд турнира.

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Источник: AP 2021

В матче третьего круга россиянин в трех сетах уверенно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. В каждой из партий Хачанов сделал по одному брейку, в свою очередь не уступив ни одного гейма на своей подаче.

В матче, который продолжался 1 час 47 минут, Хачанов выполнил 13 подач навылет. Следующим соперником россиянина будет победитель пары Даниэль Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).

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