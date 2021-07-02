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16:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко проиграла всего три гейма в третьем круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (Q) со счётом 6:0, 6:3.

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Источник: Reuters

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Арина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Соболенко поспорит с победительницей поединка Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18).

В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Халеп отказалась от участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

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