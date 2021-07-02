Арина Соболенко проиграла всего три гейма в третьем круге Уимблдона
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив представительницу Колумбии
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, вышла в 1/8 финала, разгромив представительницу Колумбии
Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Арина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9
За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Соболенко поспорит с победительницей поединка Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18).
В 2019 году победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В прошлом году турнир не состоялся