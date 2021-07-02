Арина Соболенко проиграла всего три гейма в третьем круге Уимблдона

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Арина 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Соболенко поспорит с победительницей поединка Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18).