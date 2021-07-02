Два российских теннисиста вышли в 1/8 финала Уимблдона впервые с 2008 года

В третьем круге Хачанов, посеянный под 25-м номером, победил американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:4, а Рублёв (5) одолел итальянца Фабио Фоньини (26) — 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

Двух представителей России в ⅛ финала мужской одиночной сетки Уимблдона не было больше 10 лет. Последний раз такое случилось в 2008 году — тогда в четвёртый круг пробились Марат Сафин и Михаил Южный.

Отметим, что в турнире ещё остаётся Даниил Медведев (2). В третьем круге он сыграет с хорватом Марином Чиличем (32). Эта встреча состоится завтра.