Самсонова выиграла 10-й матч подряд и впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»
65-я ракетка мира Людмила Самсонова, в пятницу на «Уимблдоне» обыгравшая Слоун Стивенс (6:2, 2:6, 6:4), впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
65-я ракетка мира Людмила Самсонова, в пятницу на «Уимблдоне» обыгравшая Слоун Стивенс (6:2, 2:6, 6:4), впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Самсонова, две недели назад взявшая первый в карьере титул в Берлине, шестой раз выступает в основной сетке «Шлема».
Ранее ее лучшим результатом был выход во второй круг Australian Open-2021. С учетом выступления в Германии ее беспроигрышная серия составляет уже 10 матчей.
В основную сетку «Уимблдона» Самсонова попала по wild card, полученной после победы в Берлине.
В 1/8 финала она сыграет с Каролиной Плишковой (8).