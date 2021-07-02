Самсонова выиграла 10-й матч подряд и впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

Самсонова, две недели назад взявшая первый в карьере титул в Берлине, шестой раз выступает в основной сетке «Шлема».

Ранее ее лучшим результатом был выход во второй круг Australian Open-2021. С учетом выступления в Германии ее беспроигрышная серия составляет уже 10 матчей.

В основную сетку «Уимблдона» Самсонова попала по wild card, полученной после победы в Берлине.