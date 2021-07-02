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18:21 (мск), источник: Sports.Ru

Самсонова выиграла 10-й матч подряд и впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

65-я ракетка мира Людмила Самсонова, в пятницу на «Уимблдоне» обыгравшая Слоун Стивенс (6:2, 2:6, 6:4), впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

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Источник: Reuters

Самсонова, две недели назад взявшая первый в карьере титул в Берлине, шестой раз выступает в основной сетке «Шлема».

Ранее ее лучшим результатом был выход во второй круг Australian Open-2021. С учетом выступления в Германии ее беспроигрышная серия составляет уже 10 матчей.

В основную сетку «Уимблдона» Самсонова попала по wild card, полученной после победы в Берлине.

В 1/8 финала она сыграет с Каролиной Плишковой (8).

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