Подозреваемая в договорном матче Сизикова подала жалобу на клевету в прокуратуру Парижа

4 июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже (Франция) по подозрению в договорном матче на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции. На следующий день после задержания 26-летняя россиянка была выпущена из-под стражи, следствие продолжается.

«Яна Сизикова 2 июля подала жалобу в прокуратуру французской республики в Париже на клеветнические заявления», — приводит слова адвоката «РИА Новости».