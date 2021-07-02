Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона.
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона.
В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Джокович восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 10
За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином, который в матче третьего круга обыграл испанца Педро
Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён