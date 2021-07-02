Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Бельгия
Италия
12
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Испания
П 1:3
11
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
Все события
Фоторепортажи
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
24Швейцария вырвала победу у Франции в 1/8 финала
22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона.

Наверх
Источник: Reuters

В матче третьего круга Джокович нанёс поражение американцу Денису Кудле, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Кудла подал шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином, который в матче третьего круга обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году турнир не был проведён из-за пандемии коронавируса.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Третий брат Кличко»: фанаты смеются над выступлением Черчесова
Лопырева: Я — за Черчесова. У нас любят уничтожать
Спорт России ждут потолок зарплат и оптимизация числа легионеров
Два российских теннисиста в 1/8 Уимблдона впервые с 2008 года
Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть года три
«Спартак» выкупил права на футболиста Виктора Мозеса
УЕФА запретил крымским клубам участвовать в европейских турнирах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь