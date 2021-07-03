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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карацев и Веснина снялись с микста на Уимблдоне

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с микста на Уимблдоне.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге российская пара должна была сыграть с Кеннетом Скупски и Джессикой Пегулой, но в сетке на официальном сайте турнира вместо них стоят Артур Фери и Тара Мур.

В одиночном разряде Карацев вылетел в первом круге Уимблдона, Веснина — во втором. Отметим, что Карацев и Веснина являются финалистами микста предыдущего турнира «Большого шлема», Roland Garros.

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