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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (79-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

Сегодня в матче 1/16 финала белорус за два часа победил в трех сетах австралийца Джордана Томпсона (78) — 6:4, 6:4, 6:4. На старте Илья Ивашко выиграл у испанца Хауме Муньяра (69), а во втором круге обыграл француза Жереми Шарди (61). В поединке за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с итальянцем Маттео Берреттини (9).

В 1/16 финала женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (100) проиграла немке Анжелике Кербер (28) — 6:2, 0:6, 1:6. До этого Александра Саснович была сильнее американки Серены Уильямс (8) и японки Нао Хибино (85).

Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20). В первом раунде белоруска победила румынку Монику Никулеску (191) — 6:1, 6:4, потом взяла верх над британкой Кэти Бултер (219) — 4:6, 6:3, 6:3, а затем выиграла у колумбийской теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано (94) — 6:0, 6:3.

Уимблдонский турнир завершится 11 июля.

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