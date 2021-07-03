Андрей Голубев вышел в 1/8 Уимблдона в парном разряде
Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в 1/8 «Уимблдона» в мужском парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в 1/8 «Уимблдона» в мужском парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он выступает на турнире в дуэте с Робином Хасе из Нидерландов. Во втором круге им противостояли Джейми Маррей (Великобритания) и Бруно Соарес (Бразилия).
Голубев и Хасе одержали победу в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал им предстоит сыграть с парой Симоне Болелли (Италия) — Максимо Гонсалес (Аргентина). Матч состоится 5 июля.
Напомним, что в мужском одиночном разряде в 1/8-ю не смог пробиться Александр Бублик. Оба казахстанца будут представлять страну на Олимпиаде в Токио.