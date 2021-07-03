Даниил Медведев одержал волевую победу над Чиличем на Уимблдоне, уступив в первых двух сетах
Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Медведев проиграл первые два сета, но затем смог переломить ход встречи и довести матч до победы. В решающем, пятом сете Медведев вел со счетом 5:0, но Чилич смог немного возродить интригу. В итоге, Даниил выиграл в пятом сете со счетом 6:2. Встреча продолжалась 3 часа и 36 минут.
На счету Медведева 16 эйсов, три двойные ошибки и восемь реализованных
Россиянин впервые в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Теперь его баланс в пятисетовых матчах составляет 2:6.
В 1/8 финала соперником Медведева станет представитель Польши Хуберт Хуркач.