Волевой порог: четыре россиянина пробились в 1/8 финала Уимблдона

Перед стартом Уимблдона президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил «Известиям», что трава — не наше покрытие, и если хоть кто-то из россиян дойдет до второй недели, это будет нормальный результат. Получается, что мы уже перевыполнили план: третий раз в истории в 1/8 финала турнира Большого шлема вышли три теннисиста из России (Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов). Раньше такое случалось лишь дважды: на Australian Open в 2007 году (Николай Давыденко, Михаил Южный и Игорь Андреев) и там же в 2021-м (Медведев, Рублев и Аслан Карацев). В женской сетке на второй неделе тоже есть россиянка — Людмила Самсонова, которая продолжает показывать невероятный прогресс именно на траве.

Игроки из России проведут свои матчи 1/8 финала в понедельник на второстепенных кортах, где день начнется в 13:00 по Москве. Первым запуском Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой. Вторым Людмила Самсонова поборется с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, а Андрей Рублев в очередной раз в этом сезоне встретится с Мартоном Фучовичем. Затем третьим запуском Даниил Медведев выйдет на корт против Хуберта Хуркача.

Медведев творит историю

Даниил Медведев | Источник: Reuters

После хорошего выступления на «Ролан Гаррос» (в четвертьфинале уступил будущему финалисту — Стефаносу Циципасу) в карьере Даниила Медведева остался только один турнир Большого шлема, где он не доходил до второй недели. На Уимблдоне первая ракетка России дважды добирался до третьего круга (2018, 2019), но на этот раз все-таки сумел пробиться в 1/8 финала. Правда, сделать это было совсем непросто.

В соперники Даниилу достался финалист Уимблдона-2017 Марин Чилич. Трава — любимое покрытие опытного хорвата, что он и доказал в первых двух сетах. Стартовую партию Медведев проиграл на тай-брейке, а вторую — уступив ранний брейк. Но россиянин собрался в третьем сете, сравнял счет, а потом взял и матч.

Даниил впервые в карьере отыгрался с 0:2 и за выход в четвертьфинал сразится с чемпионом «Мастерса» в Майами Хубертом Хуркачем из Польши.

— Хорошо, что Даниил провел такой тяжелый матч с Чиличем и у него не сдали нервы, — заметил в разговоре с «Известиями» титулованный теннисист Андрей Чесноков. — Я думаю, что в следующем матче он исправит все ошибки, которые были сегодня. Медведев будет играть надежнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее. Судя по тому, что я сейчас вижу, в следующем круге ему должно быть легче. Не сказал бы, что Хуркач — какой-то великолепный игрок на траве.

Два других представителя «русской тройки» тоже пока радуют на Уимблдоне. И если к победам Андрея Рублева за последние годы мы привыкли (в третьем круге прошел неудобного итальянца Фабио Фоньини), то уверенная игра Карена Хачанова стала откровением. Во втором и третьем кругах в матчах с Егором Герасимовым и Фрэнсисом Тьяфу Карен не отдал ни одного сета. За второй четвертьфинал Большого шлема в карьере 25-летний москвич сыграет с Себастьяном Кордой. 20-летний американец чешского происхождения уже прошел двух сеяных игроков — Алекса де Минуара и Дэниела Эванса.

Карен Хачанов | Источник: РИА "Новости"

— Что касается Карена, то хорошо, что он потихоньку обретает форму, — отметил в беседе с «Известиями» Шамиль Тарпищев. — Мы говорили, что в пандемию он очень много пропустил, но за счет подачи и мощи игры он победил Тьяфу. Хотя американец — сложный игрок, я бы даже сказал, противный, потому что быстрый и резкий. Если Карен будет так ровно играть, как он играет, то у него хорошие шансы выйти в четвертьфинал. Повезло, что ему достался Корда, а не Эванс, который прирожденный игрок на траве. Так что Карену по зубам выйти в четвертьфинал.

Соперником Рублева по 1/8 финала станет венгр Мартон Фучович. В этом сезоне это будет уже пятая их игра. До этого трижды побеждал россиянин, а на турнире в Дохе Фучович снялся из-за травмы.

Андрей Рублев | Источник: РИА "Новости"

Продолжение прорыва

В женском теннисе продолжается парад сенсаций. На «Ролан Гаррос — 2021» Барбора Крейчикова стала третьей несеяной победительницей французского мейджора в Открытой эре, а на Уимблдоне сразу две обладательницы wild card (специальное приглашение) добрались до второй недели.

Речь про 18-летнюю британку Эмму Радукану и 22-летнюю россиянку Людмилу Самсонову. С учетом успеха на турнире в Берлине у Людмилы уже десять побед подряд. В Лондоне Самсонова обыграла Кайю Канепи, Джессику Пегулу и чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс. В 1/8 финала ей предстоит еще более сложное испытание в лице восьмой сеяной Каролины Плишковой из Чехии.

Увы, другие наши теннисистки не смогли дойти до второй недели. Ближе всего к этой цели была финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова. В матче третьего круга она уступила Каролине Муховой (5:7, 3:6).

— Обидно, конечно, что Анастасия проиграла в двух сетах, — сказала «Известиям» известный теннисный комментатор, многократная чемпионка СССР Анна Дмитриева. — Всех удивляет, что она проиграла, потому что до этого она сыграла в финале «Ролан Гаррос». Но дело в том, что у Насти за много лет выступлений на Уимблдоне был удачным всего один раз (в 2016 году дошла до четвертьфинала. — «Известия»). Вообще, она не любит играть на траве — не может найти тот вариант, при котором будет чувствовать себя комфортно. И сейчас это было заметно — соперница больше вела в счете.

Стадию второго круга не смогли преодолеть Дарья Касаткина, Вера Звонарева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Елена Веснина.