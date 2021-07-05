Хачанов и Рублев рубились по пять сетов. Карен выстоял, Андрей — нет

Уимблдон. Мужчины. Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Себастьян Корда (США) — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8

Андрей Рублев (Россия, 5) — Мартон Фучович (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

В воскресенье на Уимблдоне был традиционный выходной — последний в истории. Эту традицию прервут в следующем году — на столетие турнира. В связи с этим все матчи 1/8 финала играют в суперпонедельник. Первым из россиян на корт вышел Карен Хачанов, соперником которого стал 21-летний американец Себастьян Корда. Отец американца Петр Корда — известный в прошлом чешский теннисист, обладатель «Большого шлема» в Австралии и в парном, и в одиночном разрядах. Вообще у Себастьяна спортивная семья: мама Регина — тоже теннисистка, была когда-то в топ-30, младшая сестра Нелли — первая гольфистка мира, старшая сестра Джессика — тоже гольфистка, но менее успешная.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ805HvscZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ805HvscZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ805HvscZL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч неиспользованных возможностей

Изначально явного фаворита в этой встрече не было. Специалисты не отдавали преимущества ни тому, ни другому игроку, хотя Корда ни разу ранее не выступал на этом «мэйджоре». Карен дальше четвертого круга на главном травяном турнире никогда не проходил, но в этот раз в тяжелейшей борьбе, в «матче неиспользованных возможностей» — так назвала этот поединок Анна Чакветадзе во время трансляции, — Карен Хачанов выиграл и впервые в карьере вышел в четвертьфинал лондонского «Большого шлема».

Противостояние Карена с Себастьяном началось не в пользу россиянина. Хачанов долго не мог найти свой теннис, поэтому и инициатива была в руках Корды. Он очень хорошо читал игру и заблаговременно смещался в нужный угол. Глубоко играя под заднюю линию, американец выглядел гораздо увереннее и спокойнее. Карен медленнее подавал и двигался по корту, в результате чего первая партия была за Кордой.

Себастьян сохранял «покер фейс» на протяжении первых геймов второго сета, но тут уже Карен использовал все возможности для того, что перевернуть матч в свою пользу: длинные розыгрыши, ошибки Корды — играя с места, он подавал в корень сетки, сильную первую подачу. Монотонный и чуть вялый Хачанов стал активнее двигать ногами. Перехватив инициативу в свои руки, россиянин взял вторую партию.

Далее розыгрыши стали короче, а Карен — более стабильным на задней линии, да и нервы у него больше не шалили. Хачанов поднял свой уровень игры, а Корда стал не просто ошибаться, но ошибаться в решающих моментах. Он по-прежнему подавал точно по линиям, но российский теннисист уже видел игру Себастьяна — он стал возвращать мяч в глубину, и тут уже ничего не поделаешь. Рухнула безэмоциональная маска Корды, Карен уверенно повел в счете по сетам — 2:1.

В четвертой партии американец пытался изо всех сил перехватить инициативу, но ему это не удавалось. В элементарных ситуациях он допускал неточности. Казалось, что уже ничего не спасет Корду, но смена тактики — удар резаными вместо плоских — и небольшое проседание Хачанова в «физике» все-таки дали преимущество американцу. Четвертая партия осталась за Себастьяном, и встреча приобрела пятисетовый формат.

За Карена в решающей партии было тревожно. Создавалось впечатление, что матч превратился из разряда мужских в женский: Хачанов проиграл подряд шесть своих подач, а потом брал подачи соперника. Карен сам себе создавал сложности, а Корда, наоборот, осмелел и стал выходить к сетке. Но в итоге, упустив тройной матчбол, за счет силы воли Карен в 18-м гейме пятого сета дожал Корду и победоносно закричал. Матч длился 3 часа 51 минуту. На счету Хачанова 19 эйсов, 5 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 15. Впереди — русский канадец Денис Шаповалов, тренером которого, кстати, является Михаил Южный.

Заклятые враги

Неожиданно для многих завершилось противостояние Андрея Рублева и Мартона Фучовича — победа венгра с «баранкой» в четвертом сете и неудачная попытка россиянина спастись с пятом. Стоит отметить, что это самая встречающаяся пара сезона. Проиграв все матчи в этом году Рублеву, Фучович с надеждой сказал на турнире в Дубае: «Надеюсь, я больше не сыграю с тобой в этом году». Но судьба распорядилась по-другому.

С самого начало было ясно, что с Андреем что-то не так: он проиграл свою подачу и снова нервничал, как и в любом другом матче конца грунтового и всего травяного сезона. Было очевидно, что скорости и сила ударов здесь были выше, а розыгрыши короче, чем в матче Хачанова. Первый сет остался за венгром, но далее Рублев, собравшись с силами, за счет первой подачи в упорной борьбе взял две партии подряд. А дальше пошло что-то неладное. Как будто «люди в черном» лишили Фучовича воспоминаний о предыдущих встречах с Рублевым, так он играл. Он взял четвертый сет под ноль, дожал Андрея в пятом и вышел в четвертьфинал Уимблдона, в котором сыграет с Новаком Джоковичем.

Почему проиграл Рублев? Обычно Андрей поражает стабильностью, а тут он играл нечисто, не создавал собственных моментов, ждал ошибок соперника и проиграл 9 геймов подряд. От него не исходило никакой инициативы, он выглядел уставшим. Возможно, Рублев перестарался в начале сезона. Возможно, нужно взять себя в руки и признать, что у него спад в игре. Возможно, нужно не ехать на Олимпиаду, если он чувствует себя неготовым, как это сделал Яник Синнер. Это все возможно, но реально ли это сделать в тех обстоятельствах, в которых находится Андрей?

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Рублева: «Он уверенно отыграл первые три сета, а потом все сломалось. Был шанс вернуться в игру в конце пятого сета, но свои же эмоции не дали этого сделать. Фучович одержал долгожданную победу, молодец. Это трава, она накладывает отпечаток на стиль. Венгр играет в универсальный теннис, у него мощный форхенд, а также хотел бы отметить игру с лету, он был бесподобен у сетки. По “физике” он тоже Рублеву не уступает. А у Андрея не работала его излюбленная комбинация, он очень любит играть с форхенда — обратный кросс. После третьего сета у него вообще не получалось этого. На траве сложнее всего забегать под сильную руку, всегда можно поскользнуться. Обидное поражение, сложное в психологическом плане».