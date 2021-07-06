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17:56 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

В четвертом круге российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу в пяти сетах.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 июля. Российский теннисист Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче четвертого круга Уимблдона.

Матч должен был завершиться 5 июля, но был перенесен на следующий день из-за дождя. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 24-летнего поляка, посеянного на турнире под 14-м номером. В четвертьфинале Хуркач встретится с рекордсменом по победам на Уимблдоне швейцарцем Роджером Федерером (6).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является обладателем 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). Россиянин показал свой лучший результат на Уимблдоне, ранее он не проходил далее третьего круга.

Хуркач располагается на 18-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе три титула ATP. Польский теннисист на нынешнем розыгрыше Уимблдона показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее Хуркач не проходил далее вторых раундов.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал серб Новак Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.

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