Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона
В четвертом круге российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу в пяти сетах.
В четвертом круге российский теннисист проиграл поляку Хуберту Хуркачу в пяти сетах.
ТАСС, 6 июля. Российский теннисист Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче четвертого круга Уимблдона.
Матч должен был завершиться 5 июля, но был перенесен на следующий день
Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации
Хуркач располагается на 18-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе три титула ATP. Польский теннисист на нынешнем розыгрыше Уимблдона показывает свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее Хуркач не проходил далее вторых раундов.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал серб Новак Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился