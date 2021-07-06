Определились полуфиналистки Уимблдона

ТАСС, 6 июля. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла Айлу Томлянович, также представляющую Австралию, в заключительном четвертьфинальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 25-летней Барти. Томлянович занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее во вторник представительница Чехии Каролина Плишкова (13-й номер мирового рейтинга) обыграла швейцарку Викторию Голубич (66) со счетом 6:2, 6:2.

Белоруска Арина Соболенко (4) оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер (24) со счетом 6:4, 6:3, а немка Анжелика Кербер (28) со счетом 6:2, 6:3 переиграла чешку Каролину Мухову (22).

В полуфинале Барти сыграет с Кербер, Соболенко — с Плишковой.

Из россиянок лучший результат на турнире показала Людмила Самсонова (65), уступившая в матче четвертого круга Плишковой со счетом 2:3, 3:6.