Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Италия
Испания
00
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
21:38 (мск), источник: ТАСС

Определились полуфиналистки Уимблдона

В ½ финала турнира Эшли Барти сыграет с Анжеликой Кербер, Арина Соболенко — с Каролиной Плишковой.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 6 июля. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла Айлу Томлянович, также представляющую Австралию, в заключительном четвертьфинальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 25-летней Барти. Томлянович занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее во вторник представительница Чехии Каролина Плишкова (13-й номер мирового рейтинга) обыграла швейцарку Викторию Голубич (66) со счетом 6:2, 6:2.

Белоруска Арина Соболенко (4) оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер (24) со счетом 6:4, 6:3, а немка Анжелика Кербер (28) со счетом 6:2, 6:3 переиграла чешку Каролину Мухову (22).

В полуфинале Барти сыграет с Кербер, Соболенко — с Плишковой.

Из россиянок лучший результат на турнире показала Людмила Самсонова (65), уступившая в матче четвертого круга Плишковой со счетом 2:3, 3:6.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропускает нынешний турнир из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

 Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Кто сменит Черчесова в сборной России — полный список кандидатов
Шмейхель: Футбол возвращается домой? А он вообще дома был?
Россию на Олимпиаде в Токио представят 335 спортсменов
Почему приход Рагника в «Локомотив» — разочарование
Италия — Испания в 1/2 финала Евро-2020 (онлайн-трансляция)
УЕФА пригласил Эриксена и спасших его врачей на финал Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь