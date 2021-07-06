Касаткина не сыграет на Олимпиаде в Токио

«Для меня сейчас самое главное — это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелет в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой», — приводит слова Касаткиной ТАСС.