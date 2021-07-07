Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона

Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.