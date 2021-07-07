Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.
В четвертьфинале Хачанов (25-й номер посева) уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 3 часа 26 минут.
Хачанов был последним представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде.
Следующим соперником Шаповалова, который впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.