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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале Хачанов (25-й номер посева) уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Игра продолжалась 3 часа 26 минут.

Хачанов был последним представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде.

Следующим соперником Шаповалова, который впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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