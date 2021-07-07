Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сенсационно не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер сенсационно не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинальном матче Федерер (6) в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (14) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который ранее успешно преодолел четвертьфинальную стадию текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.