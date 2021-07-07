Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона

В четвертьфинальном матче Федерер (6) в трёх сетах проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу (14) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Хуркача — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.