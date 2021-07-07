Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.
В четвертьфинале российский дуэт одержал победу над первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7. На корте теннисистки провели 2 часа 41 минуту.
Соперницами россиянок в полуфинале будут австралийка Сторм Сандерс и американка Кэролайн Долхайд.