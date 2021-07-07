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7 июля, источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четвертьфинале российский дуэт одержал победу над первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой — 6:7 (6:8), 6:4, 9:7. На корте теннисистки провели 2 часа 41 минуту.

Соперницами россиянок в полуфинале будут австралийка Сторм Сандерс и американка Кэролайн Долхайд.

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