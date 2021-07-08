Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдонского турнира

Сегодня в полуфинальном матче лучшая белорусская теннисистка уступила чешке Каролине Плишковой (13-й номер мирового рейтинга) — 7:5, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В субботу, 10 июля, в финале 134-го по счету Уимблдонского турнира Каролина Плишкова будет соперничать с лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти, которая в первом сегодняшнем полуфинале победила немку Ангелику Кербер (23) — 6:3, 7:6 (7:3).

До сегодняшнего поражения Арина Соболенко поочередно победила румынку Монику Никулеску (191) — 6:1, 6:4, британку Кэти Бултер (219) — 4:6, 6:3, 6:3, колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (94) — 6:0, 6:3, представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) — 6:3, 4:6, 6:3 и тунисскую теннисистку Унс Джабир (24) — 6:4, 6:3.

Завтра состоятся полуфиналы мужского одиночного разряда. Первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, занимающим 12-ю позицию в рейтинге АТР. В другом поединке за выход в финал поляк Хуберт Гуркач (18) будет соперничать с итальянцем Маттео Берреттини (9).

Мужской финал Уимблдона состоится 11 июля.