Джокович и Берреттини сыграют в финале Уимблдона
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Джокович в полуфинале обыграл 10-го номера посева канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Матч продолжался 2 часа 44 минуты.
За титул Джокович поспорит с итальянцем Маттео Берреттини (7). Для серба это 30-й финал на турнирах Большого шлема, всего на его счету 19 титулов на четырех крупнейших соревнованиях в теннисе.