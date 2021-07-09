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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович и Берреттини сыграют в финале Уимблдона

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

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Джокович в полуфинале обыграл 10-го номера посева канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

За титул Джокович поспорит с итальянцем Маттео Берреттини (7). Для серба это 30-й финал на турнирах Большого шлема, всего на его счету 19 титулов на четырех крупнейших соревнованиях в теннисе.

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