Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:30
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
21Англия впервые вышла в финал Евро
14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Берреттини: советую всем купить телевизор на воскресенье. Это будет великий день спорта

Итальянец Маттео Берреттини поделился ожиданиями от ближайшего воскресенья, которое уместит в себя финал Уимблдона, где сыграет сам теннисист, и финал Евро-2020, в котором выступит сборная Италии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2021

«Я думаю, мы заслужили это. Это великий день, великий день спорта. Очень рад, что вместе с футболом мы теперь один из самых больших видов спорта в Италии. Я бы посоветовал купить хороший телевизор, если у вас его еще нет, потому что думаю, что это будет особенное воскресенье для всех нас. Это что-то безумное, во что трудно поверить, потому что такого никогда не было. Так что это то, чего никто не ожидал — в первую очередь я.

Сначала будет финал Уимблдона, а потом футбол. Мы не прошли квалификацию на чемпионат мира, так что после этого они проделали огромную работу, приложили столько усилий. Я думаю, они действительно заслужили этот финал», — приводит слова Берреттини Tennis Head.

В финале Уимблдона Берретини встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Сборная Италии по футболу сыграет в решающей игре Евро-2020 со сборной Англии.

Читайте также
Италия
-:-
Первый тайм: 0:0
Англия
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Последний танец Черчесова. Его гордость дороже, чем 5 млн евро
Лунев официально стал игроком «Байера» и дал первое интервью
Рой летающих муравьёв может сорвать финал Евро на «Уэмбли»
Черчесов: А где были Украина, Дания, Чехия и Италия на ЧМ-2018?
Макгрегор: Этой ночью Порье умрёт прямо в октагоне, и я не шучу
Обратный маршрут. «Зенит» интересуется защитником «Байера»
Итальянцы эмоциональнее всех поют гимн. Это победная традиция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь