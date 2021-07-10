Финал мужского одиночного разряда Уимблдона впервые в истории будет судить женщина
На финальный матч одиночного мужского разряда Уимблдона назначена судья из Хорватии Мария Чичак.
На финальный матч одиночного мужского разряда Уимблдона назначена судья из Хорватии Мария Чичак.
Это первый в истории турнира случай, когда решающую встречу у мужчин в одиночном разряде будет обслуживать женщина.
Напомним, что за победу в турнире поборются итальянец Маттео Берреттини и серб Новак Джокович. Игра состоится завтра, 11 июля, в 16:00 мск.
В случае победы, Новак Джокович оформит уже третью победу на турнирах «Большого шлема» в этом году. Для серба это хорошая возможность завоевать «Золотой шлем», тем более, что именно он является действующим победителем Уимблдона.
Для Маттео Берретини этот финал станет первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее максимальным результатом итальянца был выход в полуфинал на US Open — 2019.