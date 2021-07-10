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15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал мужского одиночного разряда Уимблдона впервые в истории будет судить женщина

На финальный матч одиночного мужского разряда Уимблдона назначена судья из Хорватии Мария Чичак.

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Источник: AP 2021

Это первый в истории турнира случай, когда решающую встречу у мужчин в одиночном разряде будет обслуживать женщина.

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Напомним, что за победу в турнире поборются итальянец Маттео Берреттини и серб Новак Джокович. Игра состоится завтра, 11 июля, в 16:00 мск.

В случае победы, Новак Джокович оформит уже третью победу на турнирах «Большого шлема» в этом году. Для серба это хорошая возможность завоевать «Золотой шлем», тем более, что именно он является действующим победителем Уимблдона.

Для Маттео Берретини этот финал станет первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее максимальным результатом итальянца был выход в полуфинал на US Open — 2019.

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