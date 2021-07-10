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20:49 (мск), источник: ТАСС

Эшли Барти впервые стала победительницей Уимблдона

В финальном матче австралийка обыграла теннисистку из Чехии Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 10 июля. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла чешку Каролину Плишкову в финальном матче Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу 25-летней австралийки. Барти и Плишкова встретились на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в восьмой раз. Представительница Австралии одержала шестую победу.

Барти располагается на первом месте в мировом рейтинге. Теперь на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. Победа на Уимблдоне стала для австралийки второй на турнирах Большого шлема, в 2019 году Барти выиграла Roland Garros.

Плишкова была посеяна на турнире под восьмым номером. Она занимает 13-е место в рейтинге WTA. На ее счету 16 титулов под эгидой организации. Чешская теннисистка на Уимблдоне-2021 показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Из россиянок на турнире выше всех пробилась Людмила Самсонова (65), уступившая в матче четвертого круга Плишковой со счетом 2:3, 3:6. Финал в парном женском разряде пройдет позднее в субботу. Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют против представительницы Тайваня Се Шувэй и бельгийки Элизе Мертенс (третий номер посева). Победитель Уимблдона в мужском разряде определится в воскресенье — первая ракетка мира Новак Джокович встретится с седьмым сеяным итальянцем Маттео Берреттини.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропустила нынешний турнир из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

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