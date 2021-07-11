Джокович: Моя манера игры связана с Человеком-пауком. Я проводил с ним много времени
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях своей игры в преддверии сегодняшнего финала Уимблдона с Маттео Берреттини.
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях своей игры в преддверии сегодняшнего финала Уимблдона с Маттео Берреттини.
«Тренеры не станут рекомендовать молодым игрокам скользить на траве.
Думаю, это
Может быть, моя манера игры связана с
Новак Джокович — первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.