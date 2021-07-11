Джокович: Моя манера игры связана с Человеком-пауком. Я проводил с ним много времени

«Тренеры не станут рекомендовать молодым игрокам скользить на траве. По-моему, это моё уникальное движение, которое я отрабатывал и всю карьеру использовал на всех покрытиях.



Думаю, это как-то связано с тем, что в детстве я занимался лыжами, так что у меня более гибкие суставы. Девять из десяти игроков не стали бы так двигаться — особенно на траве.



Может быть, моя манера игры связана с Человеком-пауком. В последние годы я проводил с ним много времени, он мне помогает», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.