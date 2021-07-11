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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович стал победителем Уимблдона

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Уимблдонского теннисного турнира.

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Источник: AFP 2021

В воскресном финале Джокович победил седьмого сеяного итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Матч длился 3 часа 23 минуты.

Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон, ранее он побеждал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.

Джокович стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Таким образом, Джокович повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах Большого шлема.

В 2020 году Уимблдонский турнир был отменен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса.

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