Джокович стал победителем Уимблдона

В воскресном финале Джокович победил седьмого сеяного итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Матч длился 3 часа 23 минуты.

Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон, ранее он побеждал на травяных кортах в пригороде Лондона в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 годах.

Джокович стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, ранее в этом сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Таким образом, Джокович повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на турнирах Большого шлема.