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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруска Виктория Азаренко пропустит Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Хочу сообщить всем, что я приняла трудное решение не ехать в Токио. У меня остались великолепные воспоминания о победе на Играх в составе сборной Белоруссии. Но, учитывая все вызовы, связанные с пандемией, я знаю, что это правильный выбор для меня и моей команды», — написала 31-летняя спортсменка в stories в Instagram.

Азаренко занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру она выиграла 21 турнир WTA в одиночном разряде, дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии, стала чемпионкой Олимпиады-2012 в Лондоне в миксте вместе с соотечественником Максимом Мирным.

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