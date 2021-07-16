Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
17.07
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.07
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17.07
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17.07
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17.07
КАМАЗ
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович сообщил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Наверх
Источник: Reuters

Джокович в своём «твиттере» опубликовал милое видео с юным болельщиком из Японии, где теннисист поздравляет фаната с шестилетием.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал Джокович.

Отметим, что Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.

 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
За расистские оскорбления английских игроков задержаны пятеро
Арбитр Сергей Карасев: Евро — это кайф. Это хороший рок
Спортсмен из Уганды, прибыв на Олимпиаду, пропал без вести
«Локомотив» недооценивают. Приход Рангника делает клуб особенным
Месси записал видео с благодарностью 100-летнему болельщику
«Краснодар» представил новую форму (фото)
В Формуле-1 показали, как изменятся болиды в следующем году
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь