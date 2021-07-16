Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио

«Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал Джокович.