«Да начнётся путешествие». Свитолина и Монфис опубликовали новое фото со свадьбы

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке.