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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Да начнётся путешествие». Свитолина и Монфис опубликовали новое фото со свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис опубликовали новое фото с прошедшей свадьбы. Торжество состоялось вчера, 16 июля, в Швейцарии.

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«Да начнётся путешествие», — написала супружеская пара в совместном инстаграм-аккаунте.

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Отметим, что фотографию оценил первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке.

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Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.

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