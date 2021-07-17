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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв: Олимпиада делает мир более сплочённым. Выступать за страну — особенное чувство

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к Олимпийским играм.

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Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не играл на Олимпийских играх, поэтому, конечно, это будет особенный момент для меня. Это потрясающе, в течение двух или трёх недель люди со всей планеты будут ежедневно следить за всеми видами спорта. Это то, что делает мир более сплочённым.

Когда ты играешь матчи за свою страну, это всегда другое чувство, потому что ты играешь не только за себя, ты играешь за свою команду и свою страну, и это всегда более особенное чувство. Это совсем другое», — приводит слова Рублёва Tennis Head.

Помимо Рублёва в соревнованиях мужского одиночного разряда примут участие Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

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