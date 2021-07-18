Медведев отправился на Олимпиаду

Кроме Медведева, Россию на Олимпийских играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, что в Токио действует режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он был введен 12 июля и продлится до 22 августа.