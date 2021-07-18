Путинцева выиграла турнир WTA перед Олимпиадой в Токио
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир WTA Hungarian Grand Prix, который проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир WTA Hungarian Grand Prix, который проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче Путинцева встречалась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой и обыграла ее в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.
26-летняя Путинцева является 42-й ракеткой мира, а на турнире была посеяна под первым номером. А 24-летняя Калинина занимает 95 место в рейтинге WTA. После этого матча счет личных встреч стал 2−0 в пользу казахстанской теннисистки.
Для казахстанки победа на турнире WTA в одиночном разряде стала второй в карьере. Первый трофей в карьере теннисистка из Казахстана завоевала в немецком Нюрнберге в 2019 году.
24 июля Путинцева стартует на Олимпиаде в Токио в одиночном разряде.