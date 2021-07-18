Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Форте
Дружба М
30
Футбол. Кубок России
18:00
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
17:00
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева выиграла турнир WTA перед Олимпиадой в Токио

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир WTA Hungarian Grand Prix, который проходил в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В финальном матче Путинцева встречалась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой и обыграла ее в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

26-летняя Путинцева является 42-й ракеткой мира, а на турнире была посеяна под первым номером. А 24-летняя Калинина занимает 95 место в рейтинге WTA. После этого матча счет личных встреч стал 2−0 в пользу казахстанской теннисистки.

Для казахстанки победа на турнире WTA в одиночном разряде стала второй в карьере. Первый трофей в карьере теннисистка из Казахстана завоевала в немецком Нюрнберге в 2019 году.

24 июля Путинцева стартует на Олимпиаде в Токио в одиночном разряде.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» завоевал Кубок Матч Премьер
Кто может остановить Месси в борьбе за «Золотой мяч»
С российских пловцов сняли отстранение за допинг и пустили на ОИ
Кучеров защищен своим клубом на драфте расширения, Овечкин — нет
Хэмилтон выбил Ферстаппена и выиграл Гран-при Великобритании
Черчесов прервал отпуск ради переговоров по трудоустройству
Тадей Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь