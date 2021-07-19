Перед стартом Олимпиады Арина Соболенко занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе по-прежнему 6962 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея 3645 баллов. На прошлой неделе она объявила, что не сможет выступить на токийской Олимпиаде.