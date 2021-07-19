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19 июля, источник: БЕЛТА

Перед стартом Олимпиады Арина Соболенко занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед стартом Олимпийских игр в Токио лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко остается третьей ракеткой мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе по-прежнему 6962 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея 3645 баллов. На прошлой неделе она объявила, что не сможет выступить на токийской Олимпиаде.

Топ-10 рейтинга WTA:

  • Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков;
  • Наоми Осака (Япония) — 7336;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — 6965;
  • София Кенин (США) — 5640;
  • Бьянка Андрееску (Канада) — 5331;
  • Элина Свитолина (Украина) — 5125;
  • Каролина Плишкова (Чехия) — 4975;
  • Ига Свентек (Польша) — 4695;
  • Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165;
  • Симона Халеп (Румыния) — 4115.

В мужском теннисном олимпийском турнире примут участие два белорусских теннисиста, которые входят в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Илья Ивашко находится на 66-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 79-е место (926).

Топ-10 рейтинга ATP:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;
  2. Даниил Медведев (Россия) — 10 370;
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8270;
  4. Стефанос Циципас (Греция) — 8030;
  5. Александр Зверев (Германия) — 7340;
  6. Доминик Тим (Австрия) — 7340;
  7. Андрей Рублев (Россия) — 6005;
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 5488;
  9. Роджер Федерер (Швейцария) — 4215;
  10. Денис Шаповалов (Канада) — 3625.

Теннисный олимпийский турнир пройдет в Токио с 24 июля по 1 августа.

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