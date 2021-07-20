Карацев: Полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх

«На Сахалине удалось не только привыкнуть к высоким температурам, но и часовому поясу — разница с Токио всего два часа. Вчера провел первую тренировку, было очень жарко, сегодня же гораздо проще, так что привыкаем.

Вообще, еще полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх, но так все быстро произошло. Для меня Игры в Токио очень важны, турнир крайне престижный, и нужно выложиться по полной, ведь играем мы не за себя, а за страну. И это в какой-то степени даже помогает", — цитирует Карацева официальный сайт ОКР.