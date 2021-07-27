Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Чили
Япония
Футбол. Сборные
14:00
Канада
Великобритания
Футбол. Сборные
14:30
Бразилия
Замбия
Футбол. Сборные
14:30
Нидерланды
Китай
Футбол. Сборные
11:00
Новая Зеландия
Швеция
02
Футбол. Сборные
11:00
США
Австралия
00
Футбол. Еврокубки
18:45
Интер Э
Теута
Футбол. Еврокубки
19:00
Омония
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Фольгоре
Все события
Фоторепортажи
18Карпин в сборной России: памятные моменты
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
12:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов обыграл австралийца Дакворта и вышел в 1/8 финала Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче 1/16 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио — 7:5, 6:1.

Наверх
Источник: Reuters

Длительность встречи составила 1 час 25 минут. Хачанов сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.

В 1/8 финала Хачанов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакуорт (Австрия) — 7:5, 6:1.

 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
«Снимаю шляпу перед русскими»: в Америке поражены успехом России
Катастрофа в гандболе: Россия стартовала не так, как хотелось
Ларин выиграл три боя с общим счетом 70:9 и поборется за золото
Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотом Олимпиады
Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады
Наши стрелки продолжают жечь в Токио. У Бацарашкиной 2-я медаль
Карацев не смог выйти в 1/8 финала одиночного турнира Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь