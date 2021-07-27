Хачанов обыграл австралийца Дакворта и вышел в 1/8 финала Олимпиады
Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче 1/16 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио — 7:5, 6:1.
Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийца Джеймса Дакворта в матче 1/16 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио — 7:5, 6:1.
Длительность встречи составила 1 час 25 минут. Хачанов сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.
В 1/8 финала Хачанов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакуорт (Австрия) — 7:5, 6:1.