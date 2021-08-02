Русский теннисист готов обменять олимпийское золото. Что с этой медалью не так?

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Золото и две серебра — с этим результатом сборная России выиграла олимпийский зачет в теннисе. После поражение Карена Хачанова от немца Александра Зверева в финале мужской одиночки, на корт вышли смешанные пары. В ультрадраматичном матче Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

После награждения чемпионы и вице-чемпионы парного разряда пообщались с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCHka-owf1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCHka-owf1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCHka-owf1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев готов поменять олимпийское золото.

— Андрей, вы говорили, что в миксте играют лузеры, которые вылетели с одиночки. После завоевания золотой медали как-то изменилось мнение?

Рублев: Нереально благодарен всем за то, что все это случилось. Благодарен Насте. Лучше золото в миксте, чем дойти до полуфинала в одиночке, проиграть, и занять четвертое место.

— Значит, вы готовы поменять эту медаль на серебро Карена [Хачанова]?

Рублев: Ну-у-у, пфф… Я о таком не думал, ха-ха. Я сравнивал только с четвертым местом. Просто рад, как все сложилось сейчас. Все сложилось так, как должно. И я могу быть только благодарным за то, что все так сложилось.

Павлюченкова: Мне кажется, что медаль — это и есть медаль.

Рублев: Ну, это да… Ну, да, да. Ладно. Золотая медаль — это золотая медаль.

Павлюченкова: Любая медаль — это круто. Это то, ради чего ты приезжаешь на Олимпиаду. А тут золотая. Мне кажется, никто не будет спрашивать микст это, одиночка или пара.

Рублев: Хорошо, я беру свои слова обратно. Эту золотую медаль я бы променял бы только на золотую медаль одиночки (смеется).

Павлюченкова: Короче, давай я сделаю вот так (закрывает рукой микрофон Андрея). Так будет лучше, ха-ха!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCJNJQouN8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCJNJQouN8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCJNJQouN8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал — сценарий фильма и Чайковский вместо гимна.

Немного более серьезная часть интервью.

Рублев: Сегодня получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — честно говоря, это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. В этот момент вся жизнь пролетает перед глазами: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Реально, это феерия.

— Понравилось играть микст? Будете ли еще?

Рублев: На самом деле, что Насте, что мне нравится больше одиночка. Ради этого мы в принципе начали играть в теннис. Поэтому до следующей Олимпиады наши микстовая карьера закончена. Начнется новая Олимпиада и мы снова попробуем себя во всех разрядах. Но сейчас концентрация на одиночке.

— Что чувствовали по поводу того, что вместо гимна играл Чайковский?

Павлюченкова: «Лично я играю и за страну, и за себя. Поэтому не думала об этом слишком много. Мысли были только о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали».

Рублев: А я вообще не думал про это. Я ведь знал правила, решение МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSC0owDgTdT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSC0owDgTdT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSC0owDgTdT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Карацев по ошибке взял золотую медаль, а Веснина ставит Олимпиаду выше турниров Большого шлема.

Проигравшие в финале Елена Веснина и Аслан Карацев были расстроены, но во время интервью старались держаться позитивными.

— Это самый эмоциональный день рождения в жизни?

Веснина: Да. В прошлый раз был тоже связан с Олимпиадой, немножко эмоционально. Тогда мы летели в Рио и никак не могли долететь, два дня добирались. Счастлива, что в свой день рождения я нахожусь здесь и сейчас, а у нас с Асланом на шее висят медали для страны. Был финал команды ROC, очень рада этому достижению. Горжусь Асланом и тем, как мы проходили этот путь, условия были нечеловеческие. Честно говоря, я никогда в жизни так не уставала, пыталась об этом не думать. Но все равно, это великолепный турнир и великолепное достижение. Теперь у нас есть вот такая красивая серебряная медаль.

— Аслан по ошибке во время награждения взял сначала золотую медаль. Насколько у вас в подсознании был тот факт, что вы реально идете на золото и являетесь фаворитами?

Карацев: По ошибке взял медаль, если честно. Так получилось. Казалось, что мы фавориты, так как мы более сыгранная пара, играли вместе больше матчей в миксте. Но так сложилось, что мы сделали максимум и проиграли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCeyZWAFjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCeyZWAFjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCeyZWAFjO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tennis Blogger (@bloggeroftennis)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Рублев оговорился про вас, когда сказал, что у Лены золото, серебро и бронза. Может, это знак, что вам нужно идти еще и за бронзой на следующую Олимпиаду? Она всего лишь через три года.

Веснина: Всего лишь через три года (смеется). Вы думаете, я вечная? После этой Олимпиады я очень хочу отдохнуть и не видеть теннисный мячик и ракетку очень долго. Честно, пока не думаю об Олимпиаде в Париже. Это очень далеко. Очень рада, что у меня есть золотая и серебряная медали. Моя карьера, можно сказать, удалась, не зря вернулась. Могу сказать, что я вернулась в спорт только ради Олимпиады, только это меня мотивировало. Ни Большой шлем, ни одиночные турниры — я выходила и настраивалась на Игры. Когда у меня появились такие напарники, как Аслан и Вероника, я поняла, что вот мой шанс. Хотела помочь выиграть и Веронике бронзовую медаль, и Аслану — золото. Но это спорт.

— В чем прелесть Олимпиады?

Веснина: Для меня с детства Олимпиада была особенным турниром. Это самое большое достижение любого спортсмена. Когда у тебя есть титулы Большого шлема, это тоже великолепное достижение. Но медаль для страны — то, что ты сделал не для себя, а для многих людей — дает тебе право думать, что все, что ты сделал, было не зря.

— Планируете ли дальше выступать в этом сезоне?

Веснина: Сейчас хочу отдохнуть. В дальнейшем хотим с Вероникой сыграть американскую серию турниров. Я полечу не сразу, возьму перерыв в несколько недель, нужно залечить некоторые травмы, которые у меня сейчас появились. На US Open, надеюсь, получится сыграть.

— Для вас Олимпиада выше, чем турнир Большого шлема?

Веснина: Наверное, да. Для меня выше.

Карацев: Это очень особенный турнир, так как он проводится раз в 4 года. Здесь находится не один, а сразу все виды спорта, все вместе живут. Принести медаль своей стране — круто.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSCXXigl6aj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSCXXigl6aj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSCXXigl6aj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Elena Vesnina (@vesnushka86)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Успеваете следить за спортсменами из других видов спорта?

Веснина: У меня есть много друзей со всех Олимпиад. Я всегда болею за наших гандболисток, синхронисток. За Юлию Ефимову, мы с Пекина знакомы, всегда за нее переживаю. За наших ребят из спортивной гимнастики, за Нагорного и Белявского, их с Рио знаю. Это такая олимпийская семья, которая объединяется. Мы общаемся и, надеюсь, будем продолжать общаться уже после карьеры. Спорт объединяет, здорово, когда есть такие друзья.

— Какое самое яркое впечатление из Токио, не касаемо тенниса?