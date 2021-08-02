Русский теннисист готов обменять олимпийское золото. Что с этой медалью не так?
Интересное заявление Андрея Рублева.
Интересное заявление Андрея Рублева.
Золото и две серебра — с этим результатом сборная России выиграла олимпийский зачет в теннисе. После поражение Карена Хачанова от немца Александра Зверева в финале мужской одиночки, на корт вышли смешанные пары. В ультрадраматичном матче Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.
После награждения чемпионы и
— Андрей, вы говорили, что в миксте играют лузеры, которые вылетели с одиночки. После завоевания золотой медали как-то
Рублев: Нереально благодарен всем за то, что все это случилось. Благодарен Насте. Лучше золото в миксте, чем дойти до полуфинала в одиночке, проиграть, и занять четвертое место.
— Значит, вы готовы поменять эту медаль на серебро Карена [Хачанова]?
Рублев:
Павлюченкова: Мне кажется, что медаль — это и есть медаль.
Рублев: Ну, это да… Ну, да, да. Ладно. Золотая медаль — это золотая медаль.
Павлюченкова: Любая медаль — это круто. Это то, ради чего ты приезжаешь на Олимпиаду. А тут золотая. Мне кажется, никто не будет спрашивать микст это, одиночка или пара.
Рублев: Хорошо, я беру свои слова обратно. Эту золотую медаль я бы променял бы только на золотую медаль одиночки (смеется).
Павлюченкова: Короче, давай я сделаю вот так (закрывает рукой микрофон Андрея). Так будет лучше,
Немного более серьезная часть интервью.
Рублев: Сегодня получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — честно говоря, это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. В этот момент вся жизнь пролетает перед глазами: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Реально, это феерия.
— Понравилось играть микст? Будете ли еще?
Рублев: На самом деле, что Насте, что мне нравится больше одиночка. Ради этого мы в принципе начали играть в теннис. Поэтому до следующей Олимпиады наши микстовая карьера закончена. Начнется новая Олимпиада и мы снова попробуем себя во всех разрядах. Но сейчас концентрация на одиночке.
— Что чувствовали по поводу того, что вместо гимна играл Чайковский?
Павлюченкова: «Лично я играю и за страну, и за себя. Поэтому не думала об этом слишком много. Мысли были только о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали».
Рублев: А я вообще не думал про это. Я ведь знал правила, решение МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.
Проигравшие в финале Елена Веснина и Аслан Карацев были расстроены, но во время интервью старались держаться позитивными.
— Это самый эмоциональный день рождения в жизни?
Веснина: Да. В прошлый раз был тоже связан с Олимпиадой, немножко эмоционально. Тогда мы летели в Рио и никак не могли долететь, два дня добирались. Счастлива, что в свой день рождения я нахожусь здесь и сейчас, а у нас с Асланом на шее висят медали для страны. Был финал команды ROC, очень рада этому достижению. Горжусь Асланом и тем, как мы проходили этот путь, условия были нечеловеческие. Честно говоря, я никогда в жизни так не уставала, пыталась об этом не думать. Но все равно, это великолепный турнир и великолепное достижение. Теперь у нас есть вот такая красивая серебряная медаль.
— Аслан по ошибке во время награждения взял сначала золотую медаль. Насколько у вас в подсознании был тот факт, что вы реально идете на золото и являетесь фаворитами?
Карацев: По ошибке взял медаль, если честно. Так получилось. Казалось, что мы фавориты, так как мы более сыгранная пара, играли вместе больше матчей в миксте. Но так сложилось, что мы сделали максимум и проиграли.
— Рублев оговорился про вас, когда сказал, что у Лены золото, серебро и бронза. Может, это знак, что вам нужно идти еще и за бронзой на следующую Олимпиаду? Она всего лишь через три года.
Веснина: Всего лишь через три года (смеется). Вы думаете, я вечная? После этой Олимпиады я очень хочу отдохнуть и не видеть теннисный мячик и ракетку очень долго. Честно, пока не думаю об Олимпиаде в Париже. Это очень далеко. Очень рада, что у меня есть золотая и серебряная медали. Моя карьера, можно сказать, удалась, не зря вернулась. Могу сказать, что я вернулась в спорт только ради Олимпиады, только это меня мотивировало. Ни Большой шлем, ни одиночные турниры — я выходила и настраивалась на Игры. Когда у меня появились такие напарники, как Аслан и Вероника, я поняла, что вот мой шанс. Хотела помочь выиграть и Веронике бронзовую медаль, и Аслану — золото. Но это спорт.
— В чем прелесть Олимпиады?
Веснина: Для меня с детства Олимпиада была особенным турниром. Это самое большое достижение любого спортсмена. Когда у тебя есть титулы Большого шлема, это тоже великолепное достижение. Но медаль для страны — то, что ты сделал не для себя, а для многих людей — дает тебе право думать, что все, что ты сделал, было не зря.
— Планируете ли дальше выступать в этом сезоне?
Веснина: Сейчас хочу отдохнуть. В дальнейшем хотим с Вероникой сыграть американскую серию турниров. Я полечу не сразу, возьму перерыв в несколько недель, нужно залечить некоторые травмы, которые у меня сейчас появились. На US Open, надеюсь, получится сыграть.
— Для вас Олимпиада выше, чем турнир Большого шлема?
Веснина: Наверное, да. Для меня выше.
Карацев: Это очень особенный турнир, так как он проводится раз в 4 года. Здесь находится не один, а сразу все виды спорта, все вместе живут. Принести медаль своей стране — круто.
— Успеваете следить за спортсменами из других видов спорта?
Веснина: У меня есть много друзей со всех Олимпиад. Я всегда болею за наших гандболисток, синхронисток. За Юлию Ефимову, мы с Пекина знакомы, всегда за нее переживаю. За наших ребят из спортивной гимнастики, за Нагорного и Белявского, их с Рио знаю. Это такая олимпийская семья, которая объединяется. Мы общаемся и, надеюсь, будем продолжать общаться уже после карьеры. Спорт объединяет, здорово, когда есть такие друзья.
— Какое самое яркое впечатление из Токио, не касаемо тенниса?
Карацев: Столовая была замечательная. Очень рады туда приходить утром, в обед и вечером.