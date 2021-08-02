Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
30
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
12ПСЖ представил Месси
2 августа, источник: Sport24

Русский теннисист готов обменять олимпийское золото. Что с этой медалью не так?

Интересное заявление Андрея Рублева.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Золото и две серебра — с этим результатом сборная России выиграла олимпийский зачет в теннисе. После поражение Карена Хачанова от немца Александра Зверева в финале мужской одиночки, на корт вышли смешанные пары. В ультрадраматичном матче Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

После награждения чемпионы и вице-чемпионы парного разряда пообщались с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев готов поменять олимпийское золото.

— Андрей, вы говорили, что в миксте играют лузеры, которые вылетели с одиночки. После завоевания золотой медали как-то изменилось мнение?

Рублев: Нереально благодарен всем за то, что все это случилось. Благодарен Насте. Лучше золото в миксте, чем дойти до полуфинала в одиночке, проиграть, и занять четвертое место.

— Значит, вы готовы поменять эту медаль на серебро Карена [Хачанова]?

Рублев: Ну-у-у, пфф… Я о таком не думал, ха-ха. Я сравнивал только с четвертым местом. Просто рад, как все сложилось сейчас. Все сложилось так, как должно. И я могу быть только благодарным за то, что все так сложилось.

Павлюченкова: Мне кажется, что медаль — это и есть медаль.

Рублев: Ну, это да… Ну, да, да. Ладно. Золотая медаль — это золотая медаль.

Павлюченкова: Любая медаль — это круто. Это то, ради чего ты приезжаешь на Олимпиаду. А тут золотая. Мне кажется, никто не будет спрашивать микст это, одиночка или пара.

Рублев: Хорошо, я беру свои слова обратно. Эту золотую медаль я бы променял бы только на золотую медаль одиночки (смеется).

Павлюченкова: Короче, давай я сделаю вот так (закрывает рукой микрофон Андрея). Так будет лучше, ха-ха!

Во время загрузки произошла ошибка.

Финал — сценарий фильма и Чайковский вместо гимна.

Немного более серьезная часть интервью.

Рублев: Сегодня получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — честно говоря, это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. В этот момент вся жизнь пролетает перед глазами: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Реально, это феерия.

— Понравилось играть микст? Будете ли еще?

Рублев: На самом деле, что Насте, что мне нравится больше одиночка. Ради этого мы в принципе начали играть в теннис. Поэтому до следующей Олимпиады наши микстовая карьера закончена. Начнется новая Олимпиада и мы снова попробуем себя во всех разрядах. Но сейчас концентрация на одиночке.

— Что чувствовали по поводу того, что вместо гимна играл Чайковский?

Павлюченкова: «Лично я играю и за страну, и за себя. Поэтому не думала об этом слишком много. Мысли были только о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали».

Рублев: А я вообще не думал про это. Я ведь знал правила, решение МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карацев по ошибке взял золотую медаль, а Веснина ставит Олимпиаду выше турниров Большого шлема.

Проигравшие в финале Елена Веснина и Аслан Карацев были расстроены, но во время интервью старались держаться позитивными.

— Это самый эмоциональный день рождения в жизни?

Веснина: Да. В прошлый раз был тоже связан с Олимпиадой, немножко эмоционально. Тогда мы летели в Рио и никак не могли долететь, два дня добирались. Счастлива, что в свой день рождения я нахожусь здесь и сейчас, а у нас с Асланом на шее висят медали для страны. Был финал команды ROC, очень рада этому достижению. Горжусь Асланом и тем, как мы проходили этот путь, условия были нечеловеческие. Честно говоря, я никогда в жизни так не уставала, пыталась об этом не думать. Но все равно, это великолепный турнир и великолепное достижение. Теперь у нас есть вот такая красивая серебряная медаль.

— Аслан по ошибке во время награждения взял сначала золотую медаль. Насколько у вас в подсознании был тот факт, что вы реально идете на золото и являетесь фаворитами?

Карацев: По ошибке взял медаль, если честно. Так получилось. Казалось, что мы фавориты, так как мы более сыгранная пара, играли вместе больше матчей в миксте. Но так сложилось, что мы сделали максимум и проиграли.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Рублев оговорился про вас, когда сказал, что у Лены золото, серебро и бронза. Может, это знак, что вам нужно идти еще и за бронзой на следующую Олимпиаду? Она всего лишь через три года.

Веснина: Всего лишь через три года (смеется). Вы думаете, я вечная? После этой Олимпиады я очень хочу отдохнуть и не видеть теннисный мячик и ракетку очень долго. Честно, пока не думаю об Олимпиаде в Париже. Это очень далеко. Очень рада, что у меня есть золотая и серебряная медали. Моя карьера, можно сказать, удалась, не зря вернулась. Могу сказать, что я вернулась в спорт только ради Олимпиады, только это меня мотивировало. Ни Большой шлем, ни одиночные турниры — я выходила и настраивалась на Игры. Когда у меня появились такие напарники, как Аслан и Вероника, я поняла, что вот мой шанс. Хотела помочь выиграть и Веронике бронзовую медаль, и Аслану — золото. Но это спорт.

— В чем прелесть Олимпиады?

Веснина: Для меня с детства Олимпиада была особенным турниром. Это самое большое достижение любого спортсмена. Когда у тебя есть титулы Большого шлема, это тоже великолепное достижение. Но медаль для страны — то, что ты сделал не для себя, а для многих людей — дает тебе право думать, что все, что ты сделал, было не зря.

— Планируете ли дальше выступать в этом сезоне?

Веснина: Сейчас хочу отдохнуть. В дальнейшем хотим с Вероникой сыграть американскую серию турниров. Я полечу не сразу, возьму перерыв в несколько недель, нужно залечить некоторые травмы, которые у меня сейчас появились. На US Open, надеюсь, получится сыграть.

— Для вас Олимпиада выше, чем турнир Большого шлема?

Веснина: Наверное, да. Для меня выше.

Карацев: Это очень особенный турнир, так как он проводится раз в 4 года. Здесь находится не один, а сразу все виды спорта, все вместе живут. Принести медаль своей стране — круто.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Успеваете следить за спортсменами из других видов спорта?

Веснина: У меня есть много друзей со всех Олимпиад. Я всегда болею за наших гандболисток, синхронисток. За Юлию Ефимову, мы с Пекина знакомы, всегда за нее переживаю. За наших ребят из спортивной гимнастики, за Нагорного и Белявского, их с Рио знаю. Это такая олимпийская семья, которая объединяется. Мы общаемся и, надеюсь, будем продолжать общаться уже после карьеры. Спорт объединяет, здорово, когда есть такие друзья.

— Какое самое яркое впечатление из Токио, не касаемо тенниса?

Карацев: Столовая была замечательная. Очень рады туда приходить утром, в обед и вечером.

Читайте также
 «******, ты кто такая?!» Утяшеву жестко оскорбили после скандала на Олимпиаде: ее слова возмутили даже Кабаеву
«Мужчину надо держать подальше от «коварных подруг». Девушка футболиста «Рубина» — о скандальном разводе Мамаева
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
«Сочи» разгромил «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь