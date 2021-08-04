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4 августа, источник: Чемпионат.com

Джокович: С нетерпением жду возможности сыграть на Олимпиаде в Париже, там я буду сильнее

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за личную бронзу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. После чего снялся с матча в миксте за третье место, где выступал с Ниной Стоянович.

«Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде. Спасибо Токио и всем, кто помог нам собраться вместе ради волшебства спорта. В глубине души я знаю, что оставил все силы в борьбе за медаль. С нетерпением жду возможности сыграть в Париже-2024, там я буду сильнее. Это был невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским спортсменам, которые еще борются за медали», — написал Джокович в своём «инстаграме».

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